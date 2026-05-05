Nella serata del 31 marzo, un gol su rigore ha permesso alla Bosnia di qualificarsi ai mondiali. La partita ha visto un momento decisivo che ha acceso discussioni tra i tifosi italiani, portando alcuni a interrogarsi sul ruolo degli stranieri nella Nazionale. Le opinioni si sono divise, creando un dibattito acceso tra chi sostiene che la presenza di giocatori stranieri possa influenzare il rendimento della squadra.

Quando nella tarda serata del 31 marzo Esmir Bajraktarevi? segna il rigore decisivo che porta la Bosnia ai mondiali, nelle teste dei tifosi italiani ci sono diversi pensieri. Oltre alla naturale delusione, dal divano di casa hanno tutti già iniziato il processo al sistema-calcio italiano: è colpa di Gattuso? Di una generazione svogliata? Dei settori giovanili? Dei club di Serie A? È diventato ormai un appuntamento quadriennale: ad ogni mancata qualificazione della nazionale succedono polemiche e goffi tentativi di addossare la colpa a qualcuno; ci sono un paio di dimissioni di personaggi chiave, ma poi torna tutto a procedere come fino al 30 marzo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Ma quindi sono gli stranieri il problema della Nazionale?

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