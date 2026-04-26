M5S a Vinchiaturo | cittadini al centro del nuovo programma politico

Domenica 17 maggio, il Movimento 5 Stelle terrà un incontro a Vinchiaturo durante il quale verranno discusse le questioni legate a sanità e infrastrutture della zona. Le istanze dei cittadini locali saranno alla base del nuovo programma politico della coalizione progressista, che si propone di rispondere alle esigenze del territorio. L’evento mira a coinvolgere direttamente la comunità e ascoltare le sue richieste.

? Cosa sapere Il Movimento 5 Stelle organizza un incontro a Vinchiaturo domenica 17 maggio.. Le istanze locali su sanità e infrastrutture alimenteranno il programma della coalizione progressista.. Il Movimento 5 Stelle organizza a Vinchiaturo, presso la Sala Congressi Le Cupolette, una sessione di ascolto territoriale per domenica 17 maggio dalle ore 10.00 alle 17.00, parte integrante del progetto Nova Parola all’Italia. L’iniziativa mira a definire il programma di governo della coalizione progressista attraverso un processo di democrazia deliberativa su scala nazionale. Il piano prevede cento incontri simultanei in tutta Italia tra sabato 16 e domenica 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Vinchiaturo: cittadini al centro del nuovo programma politico Notizie correlate Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “No netto dai cittadini, dal Sud segnale politico forte al Governo”Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “Dalla Campania un forte segnale politico, i cittadini bocciano una riforma distante dai bisogni reali” “Il... M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma... Tutti gli aggiornamenti Mirko Gallo (M5S), sul referendum indecisione e poco interesse dei cittadiniVenerdì 6 marzo alle 18.30 presso la ex Palestra Gil in II traversa Vittorio Veneto a Torre del Greco, ci sarà un incontro di approfondimento sul referendum sulla giustizia. Gli ospiti saranno Orfeo ... ansa.it I consulenti del vaffa: da cittadini a esperti, la seconda vita di tutti i ministri M5sIl selfie dei ministri del Movimento 5 stelle prima del giuramento al Quirinale nel 2018: “Guardate che spettacolo!”, scriveva su Facebook Di Maio

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