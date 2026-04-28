Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euro

Il bilancio comunale di Cattolica mostra un avanzo di oltre 2,8 milioni di euro, risultato che si aggiunge a un risultato di amministrazione di più di 14 milioni e 400 mila euro, stabile rispetto all’anno precedente. L’avanzo libero, pari a oltre 2,8 milioni di euro, registra un incremento dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare investimenti strategici destinati alla città.

Una gestione solida con un risultato d’amministrazione di oltre 14milioni e 400mila euro, in linea con quello dell’anno precedente, un avanzo libero di più di 2milioni e 800mila euro che segna un 11 per cento in più rispetto al 2024 e che sarà destinato a investimenti strategici per la città e il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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