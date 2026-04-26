Savignano tesoretto da 8 milioni

A Savignano, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare 220mila euro per migliorare via Rubicone Destra. La somma fa parte di un progetto di riqualificazione che mira a rinnovare l’area e a rendere più funzionale lo spazio pubblico. La comunità locale potrà vedere interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali nelle prossime settimane. La decisione si inserisce in un piano più ampio di investimenti per le strade della zona.

A Savignano, l’amministrazione comunale ha stanziato 220mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra. Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che comprende i lavori da tempo attesi dai cittadini e che potranno iniziare in autunno. All’ordine del giorno c’era anche il consuntivo 2025 con investimenti di 3,5 milioni, che, aggiunti a quanto precedentemente impegnato, porta a oltre 8 milioni la somma destinata ai lavori pubblici messi in campo lo scorso anno. Ha detto Francesca Castagnoli, assessora al bilancio: "Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2025 presenta una situazione di solidità. A fine anno il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Savignano, tesoretto da 8 milioni Notizie correlate Milan, tesoretto da 60 milioni di euroCalciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero. Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossoneroCalciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:...