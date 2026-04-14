Effetto Ozempic da Hollywood alla moda | tornano le taglie piccole e tramonta la body positivity

Negli ultimi anni, la diffusione di Ozempic ha avuto un impatto evidente sugli standard di bellezza, portando a un aumento delle persone che preferiscono taglie più piccole. Questa tendenza si riflette nel mondo della moda, dove si nota una preferenza per silhouette snelle e una riduzione della varietà di taglie offerte. Il fenomeno ha suscitato discussioni sulla perdita di inclusività e sul ritorno a un ideale di magrezza estrema.

Il boom di Ozempic degli ultimi anni cambia gli standard estetici e rivoluziona la moda: più taglie piccole, meno inclusività e ritorno alla magrezza estrema. Un nuovo equilibrio tra rappresentazione e industria sembra essere ancora una volta troppo lontano.🔗 Leggi su Fanpage.it 7 Celebrità con l’Effetto “Ozempic Face” — Incredibili Trasformazioni Prima e Dopo L’eclissi della carne (morbida): con Dakota e Sydney ciaone alla body positivityScordatevi la tregua del “siamo tutti belli”, le carezze social alla cellulite e quella rassicurante bugia collettiva chiamata body positivity. Il corpo che torna a sparire: come abbiamo archiviato la body positivityC’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui feed senza riuscire a smettere di guardarla: una modella...