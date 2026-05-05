Nella mattinata di oggi, un lupo ha attaccato un gregge di 18 pecore in un’area vicino a un centro abitato, provocando la morte di tutti gli animali. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, suscitando preoccupazione tra gli allevatori locali. La notizia ha fatto immediatamente scattare l’allarme tra le associazioni di categoria, mentre le autorità si sono attivate per valutare la situazione e adottare eventuali misure di sicurezza.

Terranuova (Arezzo), 5 maggio 2026 – Ancora una volta, l’ennesima. Ma stavolta il lupo colpisce in pieno giorno, nelle vicinanze di un centro abitato, commettendo una vera e propria strage di pecore. È quanto accaduto a pochi passi dalla frazione di Campiogialli, nel comune di Terranuova Bracciolini. Vittima è l’ azienda agricola di Edigio Marcia, che si trova di nuovo a fare la conta dei danni di un attacco che ha colpito ben 18 ovini, tra animali sbranati sul posto e altri gravemente feriti. La dinamica. Quello che spaventa maggiormente, però, è la dinamica: l’agguato è avvenuto in pieno giorno, a dimostrazione di come il predatore non abbia ormai più alcun timore della presenza umana, spingendosi a ridosso delle zone frequentate e dei centri abitati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo sbrana 18 pecore in pieno giorno. “Allarme rosso, allevatori in ginocchio”

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