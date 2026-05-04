Lupo a Campogialli | 18 pecore tra sbranate e ferite in pieno giorno

Una giornata di paura si è verificata a Campogialli quando un lupo ha attaccato un gregge di 18 pecore, causando la morte di alcune e ferendone altre. L’incidente è avvenuto durante le ore diurne, sorprendendo i pastori e gli allevatori della zona. I danni sulla produzione di latte e l’impatto sul gregge sono stati immediati, lasciando le attività agricole in stato di shock. La vicenda solleva domande sulla presenza dei predatori in aree abitate di giorno.

? Cosa scoprirai Come può un predatore colpire in pieno giorno senza paura?. Quali sono le conseguenze immediate sulla produzione di latte locale?. Perché la gestione attuale mette a rischio la sopravvivenza degli allevatori?. Chi pagherà il costo del degrado ambientale se le aziende chiudono?.? In Breve Danni economici e crollo produzione latte per lo stress del gregge di Marcia. Coldiretti segnala rischio abbandono aziende e degrado biodiversità nelle colline locali. Richiesta piano gestionale operativo ispirato ai modelli di altri Paesi UE. Rischio interruzione filiera prodotti Campagna Amica per calo produzione lattiera. Il lupo ha colpito di nuovo l’azienda agricola di Edigio Marcia a Campogialli, lasciando 18 pecore tra animali sbranati e altri feriti gravemente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lupo a Campogialli: 18 pecore tra sbranate e ferite in pieno giorno Branco di lupi attacca un gregge a Colli Verdi, il Comune: 'Niente allarmismi, ma fate attenzione' Notizie correlate Attacco in pieno giorno a Campogialli: 18 pecore uccise, allevatori allo stremoCAMPOGIALLI – C’è chi prende l’auto, chi il treno e chi, evidentemente, preferisce puntare dritto al gregge più vicino: il lupo torna a colpire a... Lupo, Coldiretti: nuova strage in pieno giorno a Campogialli, allevatori allo stremoArezzo, 4 maggio 2026 – Il lupo colpisce ancora, e lo fa nell’Azienda Agricola di Edigio Marcia che torna a contare i danni di un attacco brutale...