L'uomo evirato dalla moglie ad Angri ha perso 3 litri di sangue in poche ore La donna resta in carcere

A Angri, un uomo è stato vittima di un'aggressione da parte della moglie, che lo ha evirato. L'uomo ha perso circa tre litri di sangue nel corso delle ore successive e ha subito un intervento chirurgico d'emergenza. La sua condizione è critica, con danni permanenti alla funzionalità dell'organo coinvolto. La donna è stata immediatamente arrestata e si trova in carcere.

Il 41enne, dopo l'aggressione, ha perso molto sangue ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma la funzionalità dell'organo è compromessa. Per la donna, il giudice ha convalidato il fermo e il carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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