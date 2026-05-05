L' uomo che ha rapinato una farmacia con un sacchetto in testa e un taser | VIDEO

Un uomo ha preso di mira una farmacia, entrando con un sacchetto in testa e una maschera improvvisata che gli copriva il volto. Con un taser in mano, ha minacciato i farmacisti per ottenere l’incasso. L'episodio è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza e mostra i dettagli della rapina, avvenuta in modo pianificato e senza esitazioni. La polizia sta indagando per identificare l’autore del gesto.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, con il volto nascosto da una maschera improvvisata e un taser tra le mani per spaventare i farmacisti e farsi consegnare l'incasso. La Squadra mobile di Bologna ha arrestato il presunto autore della rapina in una farmacia in zona Foscherara, alle porte del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Firenze, turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinatoStando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare... Milano, uomo trovato morto in Parco Indro Montanelli, suicidatosi vicino a statua, sacchetto di plastica sul collo - VIDEOL’uomo, di cui al momento non si conosce ancora l’identità, sarebbe stato trovato morto proprio dietro la statua di Indro Montanelli, alla quale è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tentata rapina anche in tabaccheria. Preso il bandito, fine dell’incubo; Rapina violenta al Parco Moretti: arrestati due uomini dopo un inseguimento; Aggredisce e rapina due donne in centro, arrestato 32enne; Rapina alla farmacia Bartoli. Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestatoIn via Borgo Palazzo a Bergamo si è impossessato di alcune birre in un supermercato. Una volta fuori ha fatto cadere un uomo dalla bici. ecodibergamo.it Ha la gomma bucata, ma un agente fuori servizio sventa la rapina a un’automobilista 87enne: un arrestoRapinatori su monopattino e bici tentano di truffare una signora di 87 anni con la tecnica della gomma bucata, ma l'intervento di un agente libero dal servizio rovina i loro piani. Alla fine uno di ... torinotoday.it Sangue nella notte appena trascorsa a Pomigliano d'Arco Un uomo di 29 anni è stato accoltellato - facebook.com facebook RT @barillagroup: Ricordiamo con grande affetto Alex Zanardi, uomo e campione che ha trasformato la propria storia in un esempio di resilie… x.com