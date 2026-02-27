Milano uomo trovato morto in Parco Indro Montanelli suicidatosi vicino a statua sacchetto di plastica sul collo - VIDEO

Un uomo è stato trovato morto nel Parco Indro Montanelli di Milano. La vittima, di cui non si conosce ancora l’identità, si sarebbe suicidata vicino alla statua presente nel parco, con un sacchetto di plastica sul collo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

L’uomo, di cui al momento non si conosce ancora l’identità, sarebbe stato trovato morto proprio dietro la statua di Indro Montanelli, alla quale è intitolato il parco Un uomo si è suicidato nella mattinata di venerdì 27 febbraio all’interno dei Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Milano,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, uomo trovato morto in Parco Indro Montanelli, suicidatosi vicino a statua, sacchetto di plastica sul collo - VIDEO Uomo trovato morto ai giardini Indro Montanelli: il cadavere vicino alla statuaIl corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all'interno dei giardini Indro Montanelli, in centro Milano (Palestro). Giallo a Milano, uomo trovato morto al parco Indro MontanelliMilano, 27 febbraio 2026 – Giallo questa mattina a Milano, all’interno del parco Indro Montanelli, dove è stato trovato il corpo di un uomo. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Trovato morto in casa in uno stato di pre mummificazione: era morto da settimane; Legnano, 75enne trovato morto in casa in uno stato di pre mummificazione: viveva solo, l'allarme dato dai vicini; Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo. Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianzaIl cadavere di un uomo senza identità è stato ritrovato nei giardini Indro Montanelli di Milano: si tratterebbe di un suicidio ... virgilio.it Uomo trovato morto vicino alla statua di Montanelli in centro a MilanoUn uomo, di cui non si conosce l'identità, è stato trovato stamani morto nel parco Indro Montanelli, nel centro di Milano, proprio dietro la statua del famoso giornalista. (ANSA) ... ansa.it Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno dei giardini Indro Montanelli, in centro Milano (Palestro). La segnalazione relativa alla presenza del cadavere è scattata poco prima delle 9 di venerdì 27 febbraio e sul posto sono intervenuti i soccorsi - facebook.com facebook