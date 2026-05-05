L’uomo che ha fatto 22 chilometri a piedi per donalre il sangue

Un uomo di 60 anni ha percorso a piedi 22 chilometri tra le regioni dell’Abruzzo e del Molise con l’obiettivo di donare il sangue. La sua scelta è stata motivata dal desiderio di contribuire a una causa benefica. La camminata si è svolta senza incidenti, e l’uomo ha conseguito l’obiettivo di completare il tragitto prima di effettuare la donazione presso un centro locale.

Si chiama Nicola Donatelli, ha 60 anni e ha fatto 22 chilometri a piedi dall’Abruzzo al Molise per donare il sangue. L’uomo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, ha aggirato così le frane, ha attraversato il viadotto Sente, chiuso al transito delle auto da otto anni, e ha raggiunto a piedi l’ospedale di Agnone, in provincia di Isernia. L’iniziativa simbolica. Con questa iniziativa simbolica ha voluto lanciare un messaggio: occorre riaprire subito il ponte, collegamento essenziale tra le due regioni in quell’area di montagna. L’uomo è donatore di sangue dal 1990, prima con l’Avis e poi con la Fidas, e ha all’attivo oltre ottanta donazioni.🔗 Leggi su Open.online

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