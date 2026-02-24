Che fine ha fatto Pino Pagano l’uomo che minacciò il suicidio a Sanremo 1995 | Era tutto programmato sono pentito

Pino Pagano ha deciso di parlare dopo 31 anni dalla notte al Teatro Ariston, dove minacciò il suicidio durante il festival di Sanremo. La sua uscita pubblica deriva dalla volontà di spiegare cosa accadde davvero e di confessare il rimorso che lo attanaglia. Pagano rivela che tutto fu pianificato e che ora si sente diverso, cercando di fare chiarezza su quella vicenda che lo ha segnato profondamente. La sua testimonianza svela dettagli inediti su quella serata.

A 31 anni di distanza da quella sera che lo consegnò alla storia della televisione italiana, Pino Pagano racconta finalmente la verità su quanto accadde il 23 febbraio 1995 al Teatro Ariston. L’uomo che minacciò di buttarsi dalla balconata durante il Festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo, in un momento entrato nell’immaginario collettivo di oltre 16 milioni di spettatori, ammette oggi senza mezzi termini: era tutto programmato. “Quella sera nella quale ho inscenato il tentativo di suicidio a Sanremo cercavo notorietà, volevo lavorare nel mondo dello spettacolo”, confessa il 69enne che vive a Castel Maggiore, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

