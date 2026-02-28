Maestra d’asilo muore dopo un incidente L’ultimo gesto d’amore | sì alla donazione degli organi

Una maestra d’asilo di 53 anni è deceduta in seguito a un incidente stradale. Dopo la sua morte, la famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, offrendo una possibilità di salvezza ad altre persone. L’incidente si è verificato a Perugia il 28 febbraio 2026, lasciando dietro di sé dolore e un messaggio di generosità.

Perugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza. È quello che è stato compiuto dalla famiglia di una donna di 53 anni, vittima di un incidente stradale. La famiglia ha infatti scelto di rispettare le sue ultime volontà, acconsentendo alla donazione multiorgano. La 53enne, maestra d’asilo, era stata investita giovedì 26 febbraio da un furgone mentre tornava a casa in bicicletta. Ricoverata all’ospedale di Foligno, non ce l’ha fatta. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, sono state avviate e portate a termine le operazioni di prelievo. Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoria La speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

