Folla ai funerali di Zanardi a Padova La handbike di Alex davanti all' altare

Da agi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chiesa di Santa Giustina a Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, con una folla presente all’interno. La pioggia ha accompagnato la cerimonia, che è iniziata alle 11. Davanti all’altare è stata collocata la sua handbike. La chiesa accoglieva amici, familiari e appassionati, tutti riuniti per salutare l’ex campione di automobilismo e atleta paralimpico.

AGI - Piove fuori dalla chiesa di Santa Giustina a Padova, dove alle 11 sono iniziati i funerali di Alex Zanardi, campione automobilistico prima e poi alfiere degli atleti paralimpici. La handbike di Zanardi davanti all'altare . Davanti all'altare è presente la sua handbike. Un lungo applauso ha accompagnato l'ingresso del feretro. Dopo l'abbraccio tra Daniela, la moglie di Alex Zanardi e don Marco Pozza. La basilica è gremita di persone. Decine i giornalisti con telecamere e cellulari. La basilica è gremita di persone . Tra le autorità il presidente del Veneto Alberto Stefani e il suo predecessore Luca Zaia. Ma anche l'ex numero uno del Coni Giovanni Malagò e il presidente della F1 Stefano Domenicali.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Folla ai funerali di Zanardi a Padova. La handbike di Alex davanti all'altare

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