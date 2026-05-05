Oggi si svolge il funerale di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova, con molti presenti all’interno e altri fuori, collegati in streaming. Durante l’omelia è stata ricordata la famosa regola dei cinque secondi, spesso citata dal campione. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di commozione, con i partecipanti che rendono omaggio alla figura di Zanardi. La basilica è piena di persone che hanno voluto salutare il loro ex atleta e amico.

È il giorno delle lacrime per l'addio ad Alex Zanardi. Il funerale nella basilica di Santa Giustina, a Padova, stracolma di persone, molte delle quali in piedi o fuori, seguendo sul maxischermo. Sotto l'altare è stata posta l' handbike dell'atleta bolognese. Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, vecchio amico di Zanardi, prima di celebrare il rito funebre racconta: "Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa. Alex siamo tutti noi? Dipende, se oggi sapremo cogliere questa eredità e farla nostra oppure se oggi la vivremo come uno show".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo saluto a Zanardi. Nell'omelia ricordata la regola dei 5 secondi spesso citata dal campione

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