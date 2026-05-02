Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, ha raccontato di aver deciso di concentrarsi sulla metà del corpo rimasta dopo l’incidente che gli ha causato la perdita di entrambe le gambe. Ha descritto il momento del risveglio, sottolineando come abbia scelto di guardare alla parte di sé che era ancora presente, piuttosto che a quella che aveva perso. La sua filosofia si basa sul vivere un passo alla volta, applicata anche nei momenti più difficili.

"Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso". Con queste parole, Alex Zanardi, scomparso nella tarda serata di ieri 1 maggio all'età di 59 anni, aveva dato inizio a una nuova fase della sua vita, sportiva e non: ex pilota di F1, perse le gambe in un terribile incidente durante una corsa automobilistica nel 2001. Il bolognese però non si perse d'animo e, dopo un periodo di ritorno alle gare su quattro ruote, ritrovò la sua velocità in un'altra disciplina, quella dell'handbike. Con il debutto alla maratona di New York nel 2007, in cui conquistò il quarto posto,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alex Zanardi, il campione che ha trasformato le tragedie in rinascite. “La mia regola dei 5 secondi alla volta”

Notizie correlate

Addio ad Alex Zanardi, campione che ha trasformato le tragedie in rinascite. “La mia regola dei 5 secondi alla volta”"Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso".

Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; È morto Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Scomparso Alex Zanardi, disposto un minuto di silenzio prima delle gare del weekend.

È morto Alex Zanardi: l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni(Adnkronos) – Addio ad Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente ... notizie.it

Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: L'Italia perde un grande campioneScompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha insegnato come continuare a vivere, con forza e sorriso, ... ilgiornale.it

Addio ad Alex Zanardi, Buonfiglio: ”Perdiamo un grande campione e un grande uomo”. Leggi qui https://shorturl.at/N7VYu - facebook.com facebook

Alex Zanardi è morto a 59 anni: la storia, gli incidenti e i successi di un campione vero #SkySport x.com