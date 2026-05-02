addio ad alex zanardi campione che ha trasformato le tragedie in rinascite la mia regola dei 5 secondi alla volta

È deceduto l’ex pilota e atleta paralimpico, noto per aver superato gravi incidenti e trasformato le proprie esperienze in sfide di vita. Dopo un grave incidente, ha dichiarato di aver osservato la metà del corpo rimasta, anziché quella perduta. La sua vita è stata segnata da interventi medici complessi e da un percorso di riabilitazione, che lo hanno portato a diventare simbolo di resilienza e determinazione.

"Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso". Con queste parole, Alex Zanardi, scomparso nella tarda serata di ieri 1 maggio all'età di 59 anni, aveva dato inizio a una nuova fase della sua vita, sportiva e non: ex pilota di F1, perse le gambe in un terribile incidente durante una corsa automobilistica nel 2001. Il bolognese però non si perse d'animo e, dopo un periodo di ritorno alle gare su quattro ruote, ritrovò la sua velocità in un'altra disciplina, quella dell'handbike. Con il debutto alla maratona di New York nel 2007, in cui conquistò il quarto posto,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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