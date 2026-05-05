L’ukiyo-e e il fenomeno artistico che cambiò l’arte in Europa

L’ukiyo-e è una corrente artistica giapponese che ha avuto un impatto significativo sull’arte in Europa, influenzando gli impressionisti e contribuendo alla nascita del giapponismo. Le sue opere rappresentano scene di vita quotidiana e paesaggi, caratterizzate da linee pulite e colori vivaci. Questo stile ha attraversato i mari, portando in Occidente una nuova prospettiva sulla rappresentazione della bellezza e della realtà effimera.

La corrente artistica giapponese che ha rivoluzionato l’arte Occidentale, che ha dato via allo stile degli impressionisti e il concetto di giapponismo, un viaggio in opere immutate dalla bellezza e di momenti di vita quotidiana: L’Ukiyo-e, il mondo fluttuante e il concetto di bellezza effimera.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate "Il fenomeno del randagismo, finalmente un cambio di passo…"Desidero sottolineare il cambio di passo tra la Vecchia Amministrazione e la Nuova Amministrazione Comunale di Palermo che con la collaborazione... Il fenomeno Andy Warhol: una conferenza su arte, omologazione e controculturaDomani alle 17, la sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, si terrà il primo appuntamento di approfondimento dedicato alla mostra Andy Warhol. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Conferenza: Il giapponismo. Quando l’arte europea scoprì gli Ukiyo-e; Conferenza: Il segreto della grande onda di Hokusai. L’ukiyo-e e il fenomeno artistico che cambiò l’arte in EuropaLa corrente artistica giapponese che ha rivoluzionato l’arte Occidentale, che ha dato via allo stile degli impressionisti e il concetto di giapponismo, un viaggio in opere immutate dalla bellezza e di ... torinotoday.it