Domani alle 17, nella sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, si terrà il primo incontro dedicato alla mostra su Andy Warhol. L’evento si concentra sull’analisi del suo ruolo nel mondo dell’arte, con particolare attenzione ai temi dell’omologazione e della controcultura. La conferenza rappresenta un’occasione per approfondire aspetti legati alla figura e all’opera dell’artista statunitense.

Domani alle 17, la sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, si terrà il primo appuntamento di approfondimento dedicato alla mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, che sarà aperta fino al 19 luglio. Anni Settanta: una star arriva a Ferrara. Il fenomeno Warhol, tra omologazione e controcultura è il titolo dell’incontro che terrà Ada Patrizia Fiorillo, professore associato di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Ferrara. Andy Warhol è una star internazionale quando nel cuore degli anni Settanta arriva a Ferrara per presentare Ladies and Gentlemen. Come tale viene accolto, portando con sé l’eco della sua celebrità e dell’affermazione della Pop Art in Italia, soprattutto dopo la Biennale veneziana del 1964. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fenomeno Andy Warhol: una conferenza su arte, omologazione e controcultura

"Andy Warhol si sarebbe divertito"Lanciarono otto chili di farina, lo scorso 18 novembre 2022, su un’opera di Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Leggi anche: Un’opera di Andy Warhol inaugura la biblioteca

Argomenti più discussi: Il fenomeno Andy Warhol: una conferenza su arte, omologazione e controcultura; Mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’, incontro di approfondimento con Ada Patrizia Fiorillo.

Andy Warhol. Passaggio in Italia 1975-1987Il decennio italiano di Andy Warhol: oltre 100 opere e documenti tra commissioni di Iolas, Amelio e Anselmino, fotografie d'archivio e collezioni Crédit Agricole. itinerarinellarte.it

Perché Andy .. è sempre WarholEsiste un momento, nella primavera del 2026, in cui è possibile spostarsi tra Mantova, Ferrara, Milano, Napoli e Piazza Armerina in Sicilia trovando in ognuna di queste città almeno una mostra dedicat ... arte.it

Keith Richards fa colazione a casa di Andy Warhol a Montauk, New York, giugno 1975. Il soggiorno dei Rolling Stones nella residenza di Andy Warhol a Montauk, Long Island, nel 1975 è diventato leggenda. Faceva parte della preparazione per l’imminent - facebook.com facebook

Botticelli (dettaglio), 1984, Andy Warhol x.com