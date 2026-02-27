Il fenomeno del randagismo finalmente un cambio di passo…

La Nuova Amministrazione Comunale di Palermo, in collaborazione con l’ASP, ha avviato interventi specifici per affrontare il problema del randagismo. La differenza rispetto alla precedente gestione si manifesta attraverso azioni concrete e in linea con le leggi vigenti. La collaborazione tra enti pubblici mira a trovare soluzioni più efficaci, segnando un cambiamento rispetto alle passate strategie di gestione del fenomeno.

Rende, nuova operazione notturna: continua il piano anti-randagismoNuovo intervento della Polizia Locale e dell’Asp Veterinaria: cinque cani recuperati nell’area universitaria e trasferiti al canile sanitario di Mendicino per controlli e identificazione. cosenzachannel.it

Rende: blitz della Polizia locale contro il randagismo, recuperati 5 cani nell’area del CampusL'attività della Polizia Locale di Rende sul fronte randagismo, in collaborazione con l’Asp Veterinaria: dodici cani recuperati in una settimana ... quicosenza.it

DOMENICA 15 MARZO IN MANIERA LIBERA PRIVATA E PACIFICA CI RIUNIAMO AD ACQUAMORTA NELLA ZONA PEDONALE PER SENSIBILIZZARE L EMERGENZA RANDAGISMO IN TUTTI I CAMPI FLEGREI....BASTA NON NE POSSIAMO PIÚ DI CONT - facebook.com facebook