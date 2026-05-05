Lukaku torna ad allenarsi con il Napoli coinvolto nelle polemiche

Romelu Lukaku si è allenato di nuovo con il Napoli, suscitando diverse discussioni tra tifosi e media. La sua presenza negli allenamenti è stata confermata ufficialmente, dopo le voci di un suo possibile addio. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, considerando anche le recenti tensioni emerse tra il giocatore e la società. L’attaccante belga ha partecipato alle sessioni di allenamento senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

2026-05-05 18:01:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il belga Romelo Lukaku attaccante Napoli ha ripreso martedì gli allenamenti con la squadra dopo oltre un mese di assenza segnata da polemiche e incertezze sulla sua continuità nella squadra partenopea, dopo essere rimasto in Belgio continuare con il suo recupero fisico. “ Romelu Lukaku ritornato al centro di formazione Napoli e svolto allenamenti individuali”, ha riferito il club in un breve comunicato. Alla fine di marzo 2026, il Napoli Ha annunciato che sta valutando l’ipotesi di allontanare il giocatore dopo che non si è presentato all’allenamento per il quale era stato convocato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lukaku: Infortunio Ira con Napoli, salta il Mondiale! #shorts

Notizie correlate

Napoli irritato con Lukaku: è in Belgio e si rifiuta di tornare ad allenarsi a Castel VolturnoE se stessero per volare i panni sporchi? Romelu Lukaku ha avvisato stamattina il Napoli che non sarebbe arrivato a Castel Volturno per le due ultime...

Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Mattino - Lukaku torna a Castel Volturno: lunedì sera sarà a Napoli, atteso un confronto con Conte; Lukaku torna a parlare sui social: I momenti difficili vanno e vengono, non arrenderti!; Lukaku stavolta torna e resta, domani faccia a faccia con Conte e allenamento in gruppo?; De Bruyne vuole prendersi la scena contro il Milan, ma lo farà senza Lukaku: i dettagli.

Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidereL'attaccante aveva deciso di allenarsi in Belgio per smaltire l'infortunio, ora ritorna ad allenarsi a Castel Volturno, ecco le parole del suo rappresentante ... corrieredellosport.it

Sky-Lukaku è tornato ad allenarsi: gli aggiornamentiMassimo Ugolini, inviato di Sky, ha aggiornato sula ritorno di Romelu Lukaku a Napoli. Il giornalista ha sottolineato come il calciatore belga si sia allenato regolarmente: Oggi è tornato a Castel Vo ... mondonapoli.it

Lukaku torna a Castel Volturno! Adesso è ufficiale: Romelu Lukaku è tornato al SSC Napoli Training Center. Come riportato dal comunicato del club, l'attaccante belga ha svolto una seduta di lavoro individuale sul campo. Scarica l’app di Napolità (link in - facebook.com facebook

#Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere" x.com