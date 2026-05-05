Lukaku torna a Napoli vede Conte ma si allena da solo

Romelu Lukaku è tornato al centro sportivo del Napoli e ha svolto un allenamento individuale. Non è stato presente con il gruppo durante la sessione. Il giocatore ha fatto ritorno in città e si è allenato da solo, senza partecipare alle esercitazioni di squadra. Nei giorni scorsi, Lukaku ha incontrato l’allenatore, ma non si sono allenati insieme. La sua presenza nel centro sportivo è stata confermata ufficialmente.

Tempo di lettura: 3 minuti “Romelu Lukaku è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale “. Così il Napoli sui suoi canali ufficiali sintetizza in modo estremamente asciutto il ritorno dell’attaccante belga in città dopo oltre un mese dalla sua decisione di restarsene in patria. Una scelta, quella di Lukaku, maturata dopo essere stato convocato a marzo dalla sua nazionale per gli impegni pre-mondiali del Belgio contro Usa e Messico. E presa dopo essere stato visitato dallo staff medico della nazionale belga che invitò il calciatore a non rientrare subito in Italia per riacquistare la condizione ottimale. Una scelta che non è stata mai ben accetta dal club azzurro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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