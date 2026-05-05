Lukaku rientrato a Napoli | attesa per la decisione di Conte

L'attaccante è tornato a Napoli dopo circa un mese di assenza, durante il quale ha trascorso del tempo in Belgio senza comunicare la sua partenza alla società. Oggi si è allenato con il resto della squadra o ha lavorato a parte? La questione resta aperta mentre si attende una decisione ufficiale da parte dell’allenatore sul suo impiego nelle prossime partite.

Lukaku in campo con i compagni di squadra o a parte? È questa la domanda che ci si fa a Napoli oggi con il rientro dell'attaccante dopo un mese di assenza, rimasto in Belgio, senza avvisare il Napoli, per proseguire il recupero dall'infortuno. Ieri il bomber è tornato a Napoli e oggi si.🔗 Leggi su Napolitoday.it NAPOLI E LUKAKU SEMPRE PIÙ VICINI: DECISIONE PRIMA DELLA SUPERCOPPA Notizie correlate Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore?Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai... Lukaku resta in Belgio, tensione con il Calcio Napoli: attesa la decisione del clubL’attaccante non si presenta al raduno del Calcio Napoli di oggi a Castel Volturno: possibile esclusione dalla rosa dopo la scelta di proseguire il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, Lukaku rientra in Italia: è atteso il confronto con Conte; Lukaku-Napoli, ore decisive: rientro immediato o nuovo stop? Conte aspetta; Lukaku-Napoli, indizi social al sapore di addio; Lukaku, il retroscena poco lusinghiero: Nessun saluto ai compagni di squadra. Lukaku-Conte, li conosco bene e non era il momento: il rientro a Napoli e cosa succede oraRomelu Lukaku è tornato in città dopo circa un mese trascorso in Belgio per proseguire il lavoro di recupero dall’infortunio. Il suo arrivo riapre il dibattito su come verrà gestito il suo reinserimen ... tuttosport.com Lukaku rientrato a Napoli: attesa per la decisione di ConteLukaku in campo con i compagni di squadra o a parte? È questa la domanda che ci si fa a Napoli oggi con il rientro dell'attaccante dopo un mese di assenza, rimasto in Belgio, senza avvisare il Napoli, ... napolitoday.it Lukaku torna a Napoli: attesa per il faccia a faccia con Conte Il campo può aspettare, ma certi confronti no. Romelu Lukaku è rientrato a Napoli e ora l’attenzione è tutta su un incontro che può cambiare gli equilibri. “Da oggi ogni momento può essere quello bu - facebook.com facebook Lukaku oggi rientra a Castel Volturno . Questa volta parlerà con Conte Secondo Pastorello, procuratore dell’attaccante belga, non ci sono dubbi: rispetto all’ultima volta il chiarimento ci sarà DAZN Belgio #Lukaku #Conte #Napoli #DAZN x.com