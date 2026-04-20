Ieri, Romelu Lukaku è tornato a Napoli dopo un periodo fuori dalla città. Secondo fonti da Castel Volturno, sono previste discussioni con l’allenatore per definire il futuro del giocatore. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità del confronto o sui possibili sviluppi. Il rientro del calciatore ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse del club.

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© Calcionews24.com - Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore?

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