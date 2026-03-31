Lukaku resta in Belgio tensione con il Calcio Napoli | attesa la decisione del club

L’attaccante non si è presentato al raduno del Calcio Napoli a Castel Volturno e si trova ancora in Belgio. La società sta valutando la sua posizione e potrebbe escluderlo dalla rosa. La decisione definitiva dipenderà dal club, che sta monitorando la situazione e aspetta di conoscere gli sviluppi futuri. Nel frattempo, la tensione tra il calciatore e il club rimane alta.

L’attaccante non si presenta al raduno del Calcio Napoli di oggi a Castel Volturno: possibile esclusione dalla rosa dopo la scelta di proseguire il lavoro atletico lontano dalla squadra. Romelu Lukaku non sarà presente al raduno del Calcio Napoli previsto questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno. La decisione, maturata nel corso della notte, conferma la volontà dell’attaccante di restare in Belgio per proseguire un percorso di preparazione fisica personalizzato. Il club azzurro attendeva il giocatore per la ripresa degli allenamenti fissata alle 11.30, prima di due sedute di lavoro nella stessa giornata. La mancata presenza apre ora uno scenario delicato, con la società pronta a valutare eventuali provvedimenti disciplinari. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lukaku resta in Belgio, tensione con il Calcio Napoli: attesa la decisione del club Articoli correlati Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: tensione con Conte e Napoli Leggi anche: Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo Serie A : Napoli in attesa: Lukaku resta in Belgio, decisioni imminenti Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Lukaku resta in Belgio: Mi sto curando, non potrei mai voltare le spalle al Napoli; Napoli, caso Lukaku: Romelu resta in Belgio, maxi multa in arrivo?; Lukaku alta tensione, è rottura se martedì non torna a Napoli; Napoli, Lukaku resta in Belgio: Non volto le spalle. Lukaku resta in Belgio: il Napoli valuta la strettaForzAzzurri.net - Lukaku resta in Belgio: il Napoli valuta la stretta Il caso Romelu Lukaku entra in una fase ancora più delicata. Il centravanti belga, atteso in mattinata ... forzazzurri.net Sky – #Lukaku, non è a #CastelVolturno: il belga non si è presentato all’allenamento https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Lukaku--non-e-a-Castel-Volturno--il-belga-non-si-e-presentato-all%E2%80%99allenamento-147000.a facebook