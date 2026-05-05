Lukaku parla l' agente | Lavorerà con la squadra poi sarà Conte a decidere cosa fare

L'agente di Lukaku ha confermato che l'attaccante belga è tornato a Napoli e si sta allenando con il gruppo. Dopo aver recuperato la condizione fisica, sarà il tecnico a valutare i prossimi passi da intraprendere. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma si attende una scelta che dipenderà dall'allenatore. Il giocatore si trova attualmente nella fase di reinserimento nel team.

“Oggi Romelu torna a Napoli, come previsto. Ora che si è rimesso in forma, lavorerà con la squadra, poi sarà mister Conte a decidere cosa fare”. Così Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato a Dazn Belgium del ritorno a Castel Volturno del suo assistito.Antonio Conte di recente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pregnant and forced to wed an old man, she is taken home and spoiled by a powerful CEO!

Notizie correlate

Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuroAntonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona.

Tensioni Romelu Lukaku, Conte potrebbe decidere per la linea duraLe tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku stanno emergendo con forza nelle ultime ore, dando vita a un caso che rischia di scuotere profondamente...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lukaku e un addio scontato al Napoli: svelata la cifra pattuita tra l'agente e De Laurentiis per la cessione; LUKAKU-NAPOLI VERSO L’ADDIO: CRESCE LA TENSIONE CON CONTE, SEPARAZIONE PIÙ VICINA; Lukaku ritorna a Napoli: ci sarà il faccia a faccia con Antonio Conte?; Conte-Lukaku: La tensione aumenta. L'addio del belga sembra scontato.

Lukaku, parla l'agente: Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere cosa fareOggi Romelu torna a Napoli, come previsto. Ora che si è rimesso in forma, lavorerà con la squadra, poi sarà mister Conte a decidere cosa fare. Così Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha p ... napolitoday.it

Caso Lukaku, oggi il faccia a faccia con Conte: l’agente rompe il silenzio!Caso Lukaku - Ve lo abbiamo segnalato nelle scorse ore: Romelu Lukaku è tornato a Napoli dopo aver terminato il percorso ... fantamaster.it

Lukaku oggi rientra a Castel Volturno . Questa volta parlerà con Conte Secondo Pastorello, procuratore dell’attaccante belga, non ci sono dubbi: rispetto all’ultima volta il chiarimento ci sarà DAZN Belgio #Lukaku #Conte #Napoli #DAZN x.com

Per i tifosi è intoccabile (a differenza di Lukaku crocifisso lo scorso anno), eppure i dati evidenziano che non è proprio un bomber. Il grande accusato, per la piazza, è Conte. - facebook.com facebook