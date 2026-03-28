Tensioni Romelu Lukaku Conte potrebbe decidere per la linea dura

Le tensioni tra il calciatore e il tecnico del Napoli sono diventate evidenti nelle ultime ore, creando un clima di instabilità all’interno dello spogliatoio. Il club sta valutando come affrontare la situazione, con possibili decisioni ferme da parte dell’allenatore. La discussione riguarda alcuni aspetti legati alla gestione del giocatore e alle sue recenti prestazioni in campo.

Le tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku stanno emergendo con forza nelle ultime ore, dando vita a un caso che rischia di scuotere profondamente l’equilibrio dello spogliatoio azzurro. L’attaccante belga ha infatti deciso di rimanere in Belgio per seguire un programma personalizzato di recupero della durata di 7-10 giorni, rimandando il rientro in Campania. Una scelta che, nelle intenzioni del giocatore, sarebbe finalizzata a ritrovare la miglior condizione fisica prima di tornare a disposizione. Tuttavia, questa decisione comporterebbe l’assenza in due sfide cruciali contro Milan e Parma, appuntamenti chiave nella corsa stagionale del Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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