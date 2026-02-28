Verona-Napoli Conte | Lukaku ha sofferto e soffre ancora! poi parla del suo futuro

Dopo la vittoria del Napoli contro il Verona, Antonio Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ha commentato la prestazione di Lukaku, affermando che l’attaccante ha sofferto e continua a soffrire. Conte ha anche parlato del suo futuro, senza entrare in dettagli specifici. La sua intervista si è concentrata sulle emozioni e sulle dinamiche della partita.

Antonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona. Le sue dichiarazioni. Conte: “Lukaku vuole dare di più ma ancora fa fatica! Futuro? Ho un contratto” Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Verona. Le sue parole. “Questa stagione mi sta insegnando tanto sulla gestione degli infortuni ma anche a livello umano. Questa annata mi sta migliorando su molti aspetti perché gestire queste situazioni non è facile. Romelu sta facendo fatica, non è ancora quello che conosco. Vuole dare di più ma ancora non è al top. C’era da vincere la partita, l’ho inserito e ha segnato, spero che questo gol gli dia fiducia“. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

