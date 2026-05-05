Il Napoli ha deciso di modificare la propria posizione nei confronti di Lukaku, lasciando da parte le misure più dure adottate in precedenza. La squadra ha scelto di adottare un atteggiamento più morbido, abbandonando le sanzioni come l’esclusione dai convocati e le restrizioni alimentari. Questa decisione segna un cambio di approccio nei confronti dell’attaccante, che potrebbe ora avere maggiori possibilità di reinserimento.

Vittoria del buon senso. Finalmente il Napoli ha abbandonato quella linea grottesca del pugno di ferro: fuori rosa, flessioni, niente carosello e a letto senza cena. Lukaku è un professionista serio: se è andato in Belgio a curarsi, avrà avuto le sue ragioni. E siamo certi che il club le conosca. Il Napoli ha mediaticamente alzato la voce perché teme il terzo anno di stipendio del gigante belga. Ma Lukaku il suo mercato lo ha. Non resterebbe come un peso a Napoli. Il punto è che se dovesse recuperare, non sarebbe affatto un peso. Abbiamo giocato tutto l’anno con Hojlund al centro dell’attacco. Romelu è mancato eccome. Tra Lukaku e De Bruyne, terremmo Lukaku.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku-Napoli, ha vinto il buon senso (magari Romelu recuperasse)

Lukaku-Napoli, il belga non è rientrato a Castel Volturno: il club è irritato | Serie A

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