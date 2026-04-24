Napoli L' Equipe attacca Romelu Lukaku | Ha messo il Belgio e i Mondiali al centro delle priorità

In Francia, un giornale sportivo ha criticato il comportamento di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli attualmente in Belgio per migliorare la sua preparazione fisica. La pubblicazione ha accusato il giocatore di aver posto i Mondiali e la nazionale belga al primo posto nelle sue priorità, suscitando discussioni nel mondo del calcio. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione mediatica sulle scelte personali e professionali del centravanti.

Attacco a Lukaku. Dalla Francia non perdonano le iniziative del centravanti del Napoli, attualmente in Belgio per ottimizzare la sua forma fisica. Big Rom aveva deciso di curarsi ad Anversa dopo aver lasciato il ritiro dei Red Devils lo scorso marzo. È nata poi una situazione tesa con il Napoli, che si aspettava il suo ritorno. Cosa che, però, non si è verificata. Se non per un chiarimento a Castel Volturno con il club. La situazione sembra essere rientrata, ma il futuro di Lukaku potrebbe essere lontano da Napoli. Napoli, infortunio Lukaku? Nessun problema alla caviglia per Big Rom in Belgio L'Equipe in un articolo ha fortemente criticato le scelte di Lukaku: «L'imbroglio Lukaku.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, L'Equipe attacca Romelu Lukaku: «Ha messo il Belgio e i Mondiali al centro delle priorità» Notizie correlate Caso Lukaku, incredibile dal Belgio: “Al Napoli non conviene che Romelu sveli tutta la verità”Romelu Lukaku si è rifiutato di rientrare a Castel Volturno e il Napoli minaccia provvedimenti disciplinari. Napoli, parla Romelu Lukaku: “Ecco perché mi sto curando in Belgio”Tempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche e le voci degli ultimi giorni sul suo percorso di recupero, Romelu Lukaku interviene direttamente... Tutti gli aggiornamenti Napoli, L'Equipe attacca Romelu Lukaku: «Ha messo il Belgio e i Mondiali al centro delle priorità»Attacco a Lukaku. Dalla Francia non perdonano le iniziative del centravanti del Napoli, attualmente in Belgio per ottimizzare la sua forma fisica. Big ... msn.com Il Napoli esclude l’attaccante belga Romelu Lukaku dalla prima squadraIl Napoli esclude l'attaccante belga Romelu Lukaku dalla prima squadra: la Decisione del club azzurro è ormai certa ... internapoli.it