Romelu Lukaku ha deciso di non tornare a Napoli oggi | sarà punito dal club

Romelu Lukaku ha deciso di non raggiungere Napoli oggi e si sta allenando in Belgio. La società azzurra aveva fissato un ultimatum, ma il calciatore ha scelto di proseguire il suo programma di recupero lontano dalla squadra. La decisione del giocatore ha determinato l'apertura di un procedimento disciplinare da parte del club.

Romelu Lukaku non torna a Napoli e continua la riabilitazione in Belgio, ignorando l'ultimatum della società azzurra: sarà punito dal club. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. Meritava lui di salvare il Napoli dal baratro Dal Manchester City al Napoli, arriva la proposta: il club partenopeo ha già decisoA due settimane dalla fine del mercato di gennaio, il Napoli è al lavoro per portare a termine alcune operazioni. Romelu Lukaku delivers a much-needed winner for Napoli at the death Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Lukaku multato e anche fuori rosa se non torna martedì: linea dura del Napoli; Caso Lukaku, Napoli furioso: potrebbe fare causa per danno di immagine; Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo; Napoli, è scontro con Lukaku: ultimatum per il belga. Romelu Lukaku ha deciso di non tornare a Napoli oggi: sarà punito dal clubRomelu Lukaku non torna a Napoli e continua la riabilitazione in Belgio, ignorando l'ultimatum della società azzurra: sarà punito dal club ... fanpage.it Al momento il ritorno di Romelu #Lukaku domani a #Napoli non sembra in programma. L’attaccante è orientato a proseguire le cure (un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale) in Belgio questa settimana. Big x.com In casa Napoli continua a tenere banco il caso relativo all'infortunio di Romelu Lukaku. La situazione non è del tutto chiara, ma alla ripresa degli allenamenti della squadra azzurra, arriverà la sentenza definitiva per il club di Aurelio De Laurentiis. - facebook.com facebook