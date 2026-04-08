Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e sanzioni | il Napoli non sa ancora quando tornerà

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku si sta allenando da solo presso il centro sportivo di Anversa, proseguendo il suo percorso di recupero in Belgio. La sua presenza tra polemiche e sanzioni ha attirato l’attenzione, mentre il Napoli non ha ancora comunicato una data precisa per il suo ritorno in campo. La situazione del calciatore rimane al centro dell’attenzione nei giorni attuali, con aggiornamenti ancora da definire.

Romelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa. Il Napoli non approva la gestione del recupero e attende il ritorno del giocatore tra malumori e possibili conseguenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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