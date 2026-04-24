Rasmus Hojlund è stato convocato per la partita tra Napoli e Cremonese, in programma questa sera. Tuttavia, il giocatore non si trova in perfette condizioni fisiche, come confermato questa mattina. La decisione di scendere in campo spetterà a lui, che dovrà valutare il proprio stato prima di scendere in campo. La presenza di Hojlund potrà essere decisa solo nelle prossime ore.

A riportarlo è Sky Sport: il danese si sente meglio. In caso di forfait, è pronto Giovane Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Rasmus Hojlund Rasmus Hojlund non è al meglio: questo il grido d’allarme lanciato stamattina in vista del match di stasera contro la Cremonese. Una grave perdita per l’economia del gioco di Antonio Conte. Tuttavia, Sky Sport accende un barlume di speranza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il danese è stato regolarmente convocato per il match di stasera e sarà lui a decidere se giocare o meno. Si sente meglio, ma in caso di forfait ci sarebbe un giovane pronto a prendere il suo posto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese, Hojlund è stato convocato: deciderà lui se giocare

Cremonese Napoli 0-2: Hojlund FENOMENO, Conte da scudetto

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