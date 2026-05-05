Lukaku è tornato a Napoli | attesa per il confronto con Conte

Romelu Lukaku è tornato a Napoli, suscitando l'attenzione di tifosi e media. La sua presenza nella città campana ha riacceso le discussioni sulla possibile ripresa del rapporto con l'allenatore. La sua visita si accompagna all'attesa di un confronto tra i due, che potrebbe chiarire il suo ruolo nel team. La notizia è stata riportata da diverse testate sportive e ha generato molte speculazioni tra gli appassionati.

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. Il suo rientro riapre subito il tema più delicato di queste settimane: il confronto con Antonio Conte. Dopo il lavoro svolto in Belgio, il centravanti è di nuovo in città. E adesso cresce l’attesa per capire se ci sarà finalmente un incontro diretto con l’allenatore. È proprio questo il punto più seguito. Due settimane fa, durante il suo rapido passaggio a Castel Volturno prima del nuovo trasferimento ad Anversa, Lukaku non aveva visto né Conte né il resto della squadra. Un’assenza pesante. E che aveva confermato la profondità della frattura. Adesso, invece, il faccia a faccia può arrivare in qualsiasi momento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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