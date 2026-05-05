Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno sotto la guida di Antonio Conte. L’attaccante belga ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo in cui aveva lavorato individualmente. La presenza di Lukaku è stata confermata dal club e si è unita alle sessioni di allenamento degli altri giocatori. La squadra prosegue la preparazione in vista delle prossime partite di campionato.

Romelu Lukaku è rientrato a Castel Volturno ed è al lavoro agli ordini del mister Antonio Conte. “SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale”. Zielinski: “Il nostro CR7 è Ancelotti! Quest’anno siamo da scudetto, che rammarico per l’anno scorso!” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku al lavoro a Castel Volturno, il belga di nuovo in gruppo

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