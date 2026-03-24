Napoli Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorare

L'attaccante del Napoli ha deciso di rinunciare agli impegni con la nazionale belga e si è immediatamente presentato al centro sportivo di Castel Volturno. La scelta è stata comunicata nelle ultime ore, e l'atleta si è subito sottoposto alle sessioni di allenamento con il club, saltando la pausa dedicata alle partite internazionali. La società non ha rilasciato commenti ufficiali in merito.

Napoli, 24 marzo 2026 - La sosta per fare spazio alle Nazionali non rientra nei momenti preferiti dai vari club, specialmente quando interrompe strisce molto positive, esponendo i giocatori al serio rischio di farsi male, a maggior ragione quando da disputare ci sono solo dei test: è il caso del Belgio e di Romelu Lukaku, che infatti sceglie di tornare a Castel Volturno per concedersi degli allenamenti extra con il Napoli per essere tirato a lucido in vista del rush finale del campionato. Lukaku e il no alla Nazionale "Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorare Articoli correlati Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizioneLukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizione"> Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli... Calcio Napoli, De Bruyne vicino al rientro: a metà gennaio torna a Castel VolturnoSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro in sede è previsto a metà gennaio: Kevin De Bruyne inizierà la fase di riatletizzazione... Aggiornamenti e notizie su Castel Volturno Argomenti discussi: Anguissa e Lukaku migliorano: Segnali incoraggianti. Ipotesi Gilmour contro l'Atalanta. Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorareBig Rom non partirà con la sua Nazionale per i test contro Stati Uniti e Messico: un segnale importante in vista del suo futuro in azzurro che sembra scacciare le voci di addio a fine anno ... sport.quotidiano.net Lukaku torna da Conte: rinuncia alle partite con il Belgio per rientrare subito a NapoliRomelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli Stati Uniti contro gli Stati Uniti (28/03) e il Messico (01/04). I Diavoli. tuttomercatoweb.com