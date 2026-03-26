Il caso Lukaku si è verificato a Napoli, dove l’attaccante belga non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Il giocatore aveva concordato con il club di lasciare il ritiro della Nazionale martedì 24 marzo per migliorare la condizione fisica. La mancata presenza ha generato una reazione ufficiale da parte del club.

IL CORTOCIRCUITO BELGA. È scoppiato ufficialmente il caso Lukaku in casa Napoli. L’attaccante belga, che martedì 24 marzo aveva concordato con il club l’abbandono del ritiro della Nazionale per ottimizzare la condizione fisica, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Secondo le ricostruzioni de Il Mattino e Sky Sport, il centravanti ha deciso unilateralmente di prolungare la sua permanenza in Belgio per allenarsi in patria fino all’inizio della prossima settimana. La società partenopea, che aveva diramato un comunicato ufficiale annunciando il suo rientro immediato, è rimasta “sorpresa e irritata” da una decisione non condivisa, che getta ombre sulla gestione del giocatore in vista del decisivo scontro diretto contro il Milan del 6 aprile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Scoppia il caso Lukaku a Napoli: il belga diserta la ripresa a Castel Volturno. La reazione del club

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