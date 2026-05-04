Vacanze da sogno per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti | le immagini sono mozzafiato

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati fotografati mentre trascorrevano alcuni giorni di relax sull'isola di Pantelleria. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha deciso di passare le vacanze in questa località, dove solitamente soggiorna con le loro figlie. Le immagini mostrano il duo in momenti di tranquillità e convivialità, immersi nel paesaggio dell’isola.

Vacanza da sogno per l'attrice napoletana Luisa Ranieri e il marito Luca Zingaretti. L'affiatata coppia, ancora una volta, ha scelto di passare qualche giorno di relax sull'isola di Pantelleria, dove in genere trascorrono diverse settimane con le figlie.Quest’anno, però, la coppia ha deciso di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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