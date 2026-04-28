Camera di commercio di Napoli ok al bilancio consuntivo 2025 | circa 6 mln di avanzo

La Camera di commercio di Napoli ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, con un avanzo di circa 6 milioni di euro. La delibera è stata approvata nelle ultime settimane, confermando una gestione finanziaria positiva rispetto all’anno precedente. Il documento evidenzia entrate e uscite che hanno portato a questo risultato, senza dettagli specifici su voci singole o eventuali investimenti.

La Camera di commercio di Napoli, ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2025. Si attesta un avanzo economico di 5.723.655,12 euro, segno per l’ente di una capacità efficiente di redistribuire le risorse. Il patrimonio netto ammonta a 196.955.224,60 euro, un dato che riflette una gestione improntata alla massima prudenza e che garantisce stabilità del nostro nel lungo periodo. E’ disponibile una liquidità di oltre 203 milioni di euro presso la Banca d’Italia. L’assenza di debiti finanziari conferisce una flessibilità di spesa strategica per supportare le imprese locali in ogni evenienza, il che permette maggiore velocità di intervento in favore delle imprese che poche altre amministrazioni possono vantare.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Bilancio consuntivo, entrate in aumento e un avanzo libero di 14,2 milioniVia libera del Consiglio comunale al Rendiconto 2025 del Comune di Modena, che si chiude con un avanzo libero di 14. Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milioneSul consuntivo 2025 e le variazioni di bilancio si consuma l’ultimo scontro del consiglio comunale uscente. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Punto Impresa Digitale (PID) e Impresa 4.0; Sino al 29 maggio: Progetto Interreg Marittimo DEVELOP - Opportunità per l’autoimprenditoria; Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a Novara; Concorso Camera Commercio Caserta Istruttori: Scorrimento graduatoria finale. La Camera di Commercio di Napoli approva il Bilancio consuntivo 2025La Camera di Commercio di Napoli, ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2025. Si attesta un Avanzo Economico di 5.723.655,12 euro, segno per l’Ente ... napolivillage.com Varese capitale della sostenibilità: il Salone della CSR fa tappa in Camera di CommercioFocus sull'ecosistema circolare: imprese e terzo settore a confronto per trasformare l'ambiente e la solidarietà in vantaggi competitivi ... varesenews.it La Camera di Commercio di Napoli approva il bilancio consuntivo 2025. Circa 6 milioni avanzo economico, circa 200 milioni di patrimonio netto #ANSA x.com 'La camera di consiglio' con Sergio Rubini e Massimo Popolizio. Eccezionali. Regia di Fiorella Infascelli (è stata aiuto regista in 'Berlinguer ti voglio bene' e 'Salò o le 120 giornate di sodoma'). Figlia del produttore Carlo Infascelli (stessa famiglia di Alex Infascel - facebook.com facebook