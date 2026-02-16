Candidato a sindaco cercansi Luigi Gentile Lega | È ai cittadini che dobbiamo pensare non a partiti e appartenenze

Luigi Gentile, possibile candidato a sindaco di Agrigento, ha dichiarato che il suo obiettivo principale sono i cittadini, non le alleanze politiche. La voce si fa sempre più forte: la Lega punta a presentare Gentile come leader della coalizione, che potrebbe includere Fratelli d’Italia e Nuova Dc, escludendo Forza Italia e Mpa. La discussione si concentra sulle alleanze e sulla strategia elettorale in vista delle prossime amministrative.

L'ex assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici: "Non capisco come sia uscito il mio nome, non avendo mai avuto una discussione in tal senso" Si fa sempre più insistente la voce che Luigi Gentile sarebbe il candidato sindaco di Agrigento per la Lega e che questa potrebbe essere il capofila di uno schieramento, con Fratelli d’Italia e Nuova Dc, pronto a correre senza Forza Italia e Mpa. Nella fantapolitica di questi giorni in assenza di comunicazioni ufficiali, le voci si rincorrono e costringono i diretti interessati a smentire quello che viene detto. Dopo l'ex assessore regionale, Roberto Di Mauro, candidato sindaco “suggerito” da altri, tocca a Gentile smentire queste voci.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Antonio Maria Rinaldi è un economista e europarlamentare noto per le sue posizioni euroscettiche e sovraniste.

La Lega ha ufficializzato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma durante l’evento “Idee in Movimento” in Abruzzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.