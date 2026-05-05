Lucia Bronzetti lotta ma deve cedere a McCartney Kessler nel 1° turno a Roma

Lucia Bronzetti ha perso al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 contro l’americana McCartney Kessler. La giocatrice romagnola, attualmente al numero 173 del ranking, ha concluso la partita con la sua avversaria, che ha superato la sua resistenza nel primo round. La sconfitta segna un’altra battuta d’arresto per Bronzetti, che aveva iniziato la stagione con diverse difficoltà.

Prosegue il momento complicato di Lucia Bronzetti. La romagnola, scivolata al n. 173 del ranking, è stata eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 dall’americana McCartney Kessler (n. 50 WTA) con il punteggio di 6-3 5-7 6-4, maturato in 2 ore e 36 minuti di gioco. Una partita in cui l’azzurra ha lottato con grande determinazione, senza però trovare continuità sul piano tecnico: il dritto e il servizio, in particolare, si sono rivelati fattori critici contro la maggiore solidità della statunitense. Per Bronzetti, entrata in tabellone grazie a una wild card, si tratta della quattordicesima sconfitta in 22 incontri stagionali: un bilancio nettamente negativo, indicativo delle difficoltà che stanno caratterizzando il suo 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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