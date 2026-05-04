Alle ore 11:00, sulla BNP Paribas Arena, si disputerà il match tra McCartney Kessler e Lucia Bronzetti, che aprirà il programma della giornata. La partita seguirà quella tra Anna Bondar e Qinwen Zheng, già in corso. Le due tenniste si sfideranno nel torneo di Roma, con le quote e le previsioni che indicano un certo equilibrio tra le contendenti.

McCartney Kessler e Lucia Bronzetti inizieranno la loro partita sulla BNP PARIBAS Arena dopo la fine di quella tra Anna Bondar e Qinwen Zheng che comincia alle ore 11:00. L’azzurra, oggi numero 173 del Ranking WTA, nel 2026 ha giostrato principalmente nei tornei minori, tra ITF e WTA 125, senza peraltro fare particolarmente bene. Spera. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote McCartney Kessler – Lucia Bronzetti, WTA Roma 05-05-2026

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