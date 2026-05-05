LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 7-5 4-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra lotta ma non basta

Nella partita valida per il torneo di Roma, l’atleta italiana ha affrontato l’avversaria in un incontro che si è protratto su tre set, con il punteggio finale di 3-6, 7-5, 4-6. Dopo aver vinto il secondo set, l’azzurra ha ceduto nel terzo, e la sfida si è conclusa con la vittoria della giocatrice ospite. Durante il match, si è registrata una fase di scambio intenso, con alcuni punti che hanno deciso l’esito dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 3-6, 7-5, 4-6 Gioco, partita ed incontro McCartney Kessler: scappa in lunghezza il dritto di Bronzetti. Seconda 30-40 Si ferma a metà rete il rovescio di Bronzetti. Seconda 30-30 Kessler alza leggermente la traiettoria con il dritto incrociato e poi chiude con il lungolinea 30-15 Scappa in lunghezza il dritto di Kessler. 15-15 Prima ad uscire e rovescio in contropiede. 0-15 Doppio fallo. 4-5 Gioco Kessler: lungo il dritto di Bronzetti che non è riuscita a chiudere lo schiaffo al volo. 40-15 Kessler spedisce in rete il rovescio a campo aperto 40-0 Buona smorzata di Kessler. Bronzetti arriva sulla palla ma non supera la rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 4-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra lotta ma non basta Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’americana Al servizio McCartney Kessler 1-0 Gioco Bronzetti: lunga la risposta di... LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Bronzetti subito sconfitta agli Internazionali d'Italia Kessler batte l'azzurra in 3 set (6-3 5-7 6-4), conquistando l'accesso al secondo turno in cui sfiderà Jovic. x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook