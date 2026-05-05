LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 7-5 4-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra lotta ma non basta

Da oasport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per il torneo di Roma, l’atleta italiana ha affrontato l’avversaria in un incontro che si è protratto su tre set, con il punteggio finale di 3-6, 7-5, 4-6. Dopo aver vinto il secondo set, l’azzurra ha ceduto nel terzo, e la sfida si è conclusa con la vittoria della giocatrice ospite. Durante il match, si è registrata una fase di scambio intenso, con alcuni punti che hanno deciso l’esito dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 3-6, 7-5, 4-6 Gioco, partita ed incontro McCartney Kessler: scappa in lunghezza il dritto di Bronzetti. Seconda 30-40 Si ferma a metà rete il rovescio di Bronzetti. Seconda 30-30 Kessler alza leggermente la traiettoria con il dritto incrociato e poi chiude con il lungolinea 30-15 Scappa in lunghezza il dritto di Kessler. 15-15 Prima ad uscire e rovescio in contropiede. 0-15 Doppio fallo. 4-5 Gioco Kessler: lungo il dritto di Bronzetti che non è riuscita a chiudere lo schiaffo al volo. 40-15 Kessler spedisce in rete il rovescio a campo aperto 40-0 Buona smorzata di Kessler. Bronzetti arriva sulla palla ma non supera la rete.🔗 Leggi su Oasport.it

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