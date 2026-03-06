Le famiglie italiane stanno affrontando un aumento significativo delle bollette di luce e gas, con i conti che superano i 2100 euro. Le tensioni internazionali e l’inflazione continuano a influenzare i prezzi delle materie prime, aggravando la situazione economica delle famiglie. In attesa del nuovo decreto energia, si cerca di capire se potrà contribuire a ridurre l’onere delle bollette nel prossimo anno.

Mentre guerra, tensioni geopolitiche e inflazione sono pronte a metterci il carico affossando ancora di più l’economia e facendo impennare il prezzo delle materie prime, le speranze sono appese al nuovo decreto energia che dovrebbe alleggerire un po’ le bollette 2026. Almeno rispetto a quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie toscane per luce e gas. A stilare la classifica delle province ci ha pensato l’analisi di Facile.it, che ha calcolato in Toscana una spesa media nel 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata, pari a 2.012 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luce e gas fuori media. Conto oltre i 2100 euro. L’impatto sulle famiglie delle tensioni globali

Bollette 2025: a Salerno spesa media di 1.777 euro tra luce e gasLe tensioni internazionali e le possibili oscillazioni del prezzo delle materie prime potrebbero provocare nuovi aumenti, soprattutto per chi ha...

Stangata sulle bollette per la guerra in Iran: 166 euro in più per luce e gas

