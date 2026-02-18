Ancona misura l’impatto delle scelte pubbliche sui giovani | al via la Valutazione di Impatto Generazionale

A causa delle crescenti preoccupazioni sui giovani, il Comune di Ancona ha deciso di valutare come le decisioni pubbliche influenzano questa fascia di età. La città ha avviato un progetto per analizzare l’effetto di politiche e investimenti sulle opportunità future di chi ha tra i 14 e i 35 anni. L’obiettivo è capire in anticipo le conseguenze delle scelte amministrative, coinvolgendo anche i giovani nelle discussioni. Questo passo rappresenta un tentativo concreto di rendere le decisioni pubbliche più mirate e trasparenti.

ANCONA - Misurare in modo preventivo gli effetti delle scelte pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni e sulle opportunità future della città: il Comune di Ancona ha avviato l’iter che porterà a integrare stabilmente nella propria programmazione la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). Il tema, già discusso in Consiglio comunale attraverso una mozione poi votata favorevolmente, entra ora nella fase operativa: la Giunta, su proposta dell’assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino, ha dato via libera alla delibera per la sperimentazione della “Valutazione di Impatto Generazionale” (VIG) e per gli indirizzi finalizzati alla sua integrazione nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – l’atto che definisce priorità strategiche, investimenti pubblici e indirizzi di governo – in coerenza con le Linee guida di ANCI.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ancona per i giovani: Il Documento unico di programmazione verrà sottoposto a Valutazione di impatto generazionaleAncona ha deciso di valutare l’impatto sui giovani nel Piano finanziario comunale, dopo che il Consiglio ha approvato la proposta di Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani. Leggi anche: “L’interesse delle generazioni future” è finalmente un obbligo legislativo, Pisani (CNG): con la Valutazione d’Impatto Generazionale norme sostenibili per i giovani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Studentato Libertas: ultimato il terzo blocco dello studentato di piazzale della Libertà ad Ancona; Valutazione impatto generazionale nella programmazione di Ancona, ok a mozione; L’AI rivoluziona l’analisi finanziaria: il punto della BCE; Impianto di idrogeno a Falconara, Nobili (Avs): Risposte incomplete della Giunta, servono garanzie su ambiente e salute. Valutazione impatto generazionale nella programmazione di Ancona, ok a mozione(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Uno strumento innovativo per misurare gli effetti delle politiche pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni, favorendo una programmazione più equa e sostenibile. Si tratta ... msn.com Ancona per i giovani: Il Documento unico di programmazione verrà sottoposto a Valutazione di impatto generazionaleA deciderlo è stato il Consiglio comunale che ha deliberato a favore della mozione presentata dal capogruppo di Rpg Francesco Andreani ... anconatoday.it Ancona per i giovani: Il Documento unico di programmazione verrà sottoposto a Valutazione di impatto generazionale x.com Ancona introdurrà la Valutazione di Impatto Generazionale nel DUP: approvata la mozione di Ripartiamo dai Giovani facebook