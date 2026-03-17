Di Fiaba in Favola Evento speciale al Real Collegio

Sabato 21 e domenica 22 marzo, il Real Collegio ospiterà l’edizione 2026 di “Lucca di Fiaba in Favola”, un evento dedicato alle fiabe e alle favole che prenderanno vita attraverso attività e spettacoli pensati per le famiglie. L’evento si svolge nel fine settimana e trasformerà il luogo in un mondo magico, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente per i visitatori di tutte le età.

Sabato 21 e domenica 22 marzo, un weekend in cui le fiabe e le favole prendono vita. È tutto pronto per l’edizione 2026 di “ Lucca di Fiaba in Favola “, l’evento immersivo che trasformerà il Real Collegio in un universo magico a misura di famiglia. Dalle 10 alle 18, con orario continuato, i visitatori saranno protagonisti di un’avventura indimenticabile. Ecco i punti salienti del programma. Il Viaggio nei 5 Regni: I visitatori potranno prendere un tè nel Regno delle Meraviglie con il Cappellaio Matto, giocare nella Bottega di Geppetto, tuffarsi nel Regno del Mar e dell’Oltre con Ariel e Rapunzel, esplorare il Regno Incantato con Belle e seguire i mattoni gialli nel Regno di Oz. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Di Fiaba in Favola. Evento speciale al Real Collegio Articoli correlati Leggi anche: Lucca Gustosa fa tris. Il via oggi al Real Collegio Leggi anche: Collegio Alberoni, torna la visita speciale agli Osservatori scientifici