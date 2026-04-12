Vibo Valentia | caos al Pronto Soccorso aggredisce la guardia giurata

A Vibo Valentia, un uomo di 55 anni di Mileto è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito una guardia giurata al Pronto soccorso. Durante l’incidente, sono stati provocati danni strutturali al gabbiotto della vigilanza. L’episodio ha causato scompiglio nel reparto di emergenza e ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione.

Un uomo di 55 anni residente a Mileto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza presso il Pronto soccorso di Vibo Valentia, causando anche danni strutturali al gabbiotto della vigilanza. La violenza è scoppiata ieri pomeriggio a seguito di una disputa legata al parcheggio improprio di un veicolo davanti all’ingresso riservato ai mezzi di emergenza. La dinamica del conflitto al presidio ospedaliero. Tutto ha avuto inizio quando il cinquantacinquenne è giunto in auto proprio davanti all’accesso dedicato alle ambulanze, sostenendo l’urgenza di far sottoporre il figlio a cure mediche immediate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo Valentia: caos al Pronto Soccorso, aggredisce la guardia giurata Paziente del pronto soccorso aggredisce un infermiere e una guardia giurata: per fermarlo i poliziotti devono usare il taserL'episodio di violenza all'alba di giovedì 26 marzo all'ospedale di Chieti, dove l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato; i due... Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurataSan Fermo della Battaglia, 26 marzo 2026 – Prima l'aggressione verbale, per poi passare a quella fisica, che ha causato tre feriti, e si è conclusa...