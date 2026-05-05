Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un cambiamento nella vita privata di Luca Bizzarri, noto comico e conduttore televisivo. Dopo anni di riservatezza sulla sua sfera personale, si parla di una possibile frequentazione con una donna incontrata lontano dalle luci del palcoscenico. Le voci sono circolate attraverso alcune indiscrezioni, senza conferme ufficiali da parte dell’interessato. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

L’indiscrezione: Luca Bizzarri e la frequentazione lontano dai riflettori. Dopo anni di riservatezza assoluta sulla vita privata, Luca Bizzarri torna al centro del gossip per una possibile nuova relazione. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’attore e conduttore, 54 anni, avrebbe iniziato a frequentare Dariya Derkach, atleta azzurra di 33 anni specializzata nel salto triplo. Indiscrezione rilanciata anche dal giornalista ed esperto di gossip Giuseppe Candela. Al momento si tratta di un’indiscrezione non confermata: né Bizzarri né la sportiva hanato la notizia. Ma il solo accostamento ha già acceso la curiosità, anche perché arriva dopo dichiarazioni piuttosto nette dell’artista sul suo stile di vita.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Luca Bizzarri, svolta nella vita privata: chi è l’azzurra che ha fatto un salto triplo nel suo cuore

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