Dalla depressione al coming out dall’oro olimpico al salto sbagliato | chi è Amber Glenn la pattinatrice USA che ha fatto del non arrendersi il suo stile di vita

Amber Glenn, pattinatrice statunitense nata a Plano, in Texas, il 28 ottobre 1999, ha attraversato molte sfide. Dopo aver combattuto contro la depressione, ha deciso di fare coming out, rivelando la sua identità. La sua determinazione le ha permesso di rialzarsi dopo ogni caduta, portandola a essere un esempio di resilienza nel mondo dello sport.

Amber Elaine Glenn è una pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense nata a Plano, in Texas, il 28 ottobre 1999. A 26 anni è diventata la protagonista di uno degli episodi più drammatici delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quando un errore apparentemente minimo le è costato ogni possibilità di medaglia a causa di una delle regole più severe del pattinaggio di figura. Glenn ha iniziato a pattinare all’età di 5 anni insieme alla sorella Brooke e a tre cugini, e si è fatta notare per la prima volta prima dei 9 anni, quando ha iniziato ad allenarsi sul doppio axel. La sua carriera è decollata nel 2014, quando a soli 14 anni è diventata campionessa nazionale junior con un programma libero di altissima qualità, il cui punteggio era inferiore solo a quello delle tre migliori pattinatrici nella categoria senior. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Amber Glenn come Malinin, un salto sbagliato e le lacrime in pista: dal buio della depressione al coraggio del coming out, chi è la stella Usa del pattinaggioAmber Glenn ha commesso un errore durante la sua performance, e questo le ha causato un crollo emotivo sul ghiaccio.

“Credici e respira”: la tecnica con cui Amber Glenn ha sconfitto l’ansia da “principessa del ghiaccio”. È la prima pattinatrice queer degli Usa ai GiochiAmber Glenn ha vinto la sua battaglia contro l'ansia grazie alla tecnica “Credici e respira”, che le ha permesso di superare le paure nel momento più difficile.

