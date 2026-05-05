Luca Barbareschi al Manzoni | Credo nel potere delle idee E nella mia faccia tosta

A Milano, un attore e regista ha commentato la propria visione sul ruolo delle idee e sulla propria determinazione, affermando di credere nel potere delle idee e di essere disposto a mostrare una forte determinazione. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un evento al teatro Manzoni, dove ha condiviso il suo approccio diretto e senza filtri, caratterizzato da una personalità decisa e senza mezze misure.

Milano – Senza misura. È così, da sempre. E allora ogni conversazione diventa un’incognita. Fra passioni, ricordi, polemiche. Sul palco invece si ride. Visto che Luca Barbareschi torna all’amatissimo David Mamet con “November”, da oggi al 17 maggio al Teatro Manzoni. Una farsa. Intorno al presidente americano Charles Smith. I sondaggi crollano e lui teme di non essere rieletetto. Meglio quindi riconquistarsi la fiducia degli elettori. In tutti i modi. Insomma: si prende in giro il potere. Con l’ex-parlamentare qui nei panni del traduttore e del protagonista. Al suo fianco Chiara Noschese, anche alla regia. E poi? Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luca Barbareschi al Manzoni: “Credo nel potere delle idee. E nella mia faccia tosta” Notizie correlate Luca Barbareschi porta in scena al Bobbio il cinismo del potereVa in scena al teatro Bobbio una delle commedie più affilate e politicamente scorrette della drammaturgia contemporanea. Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia “November”Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Luca Barbareschi al Manzoni: Credo nel potere delle idee. E nella mia faccia tosta; NOVEMBER con Luca Barbareschi | Teatro Manzoni dal 5 al 17 maggio; November al Teatro Manzoni di Milano: Luca Barbareschi protagonista nella satira tagliente di David Mamet diretta da Chiara Noschese -; Luca Barbareschi è il presidente Charles Smith. Luca Barbareschi al Manzoni: Credo nel potere delle idee. E nella mia faccia tostaL’attore torna all’amatissimo David Mamet con November, fino al 17 maggio: Qui vidi Valentina Fortunato, avevo 15 anni e decisi che avrei fatto l’attore. L’esperienza politica: Cinque anni, molto ... ilgiorno.it November: risate al vetriolo con Barbareschi e Noschesedal 5 al 17 maggio al Teatro Manzoni di Milano si racconta l’America cinica del Premio Pulitzer David Mamet Poche volte a teatro si assiste a un legame così profondo di ammirazione tra autore e attore ... panorama.it Il sipario si alza sulle migliori proposte teatrali della settimana. In questa puntata di Cartellone, vi accompagniamo tra i palchi più prestigiosi d'Italia, da Milano a Napoli, passando per Roma. A Milano, Luca Barbareschi porta in scena al Teatro Manzoni "Novem - facebook.com facebook